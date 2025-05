Tempi di vestizione, depositato il ricordo per 140 lavoratori

La Cisl ha depositato in tribunale il ricorso sui tempi di vestizione in favore di 410 dipendenti. "L’iniziativa – spiega una nota di Rsu Cisl e Cisl Fp – si è resa necessaria in quanto l’Ast si è reiteratamente ostinata a non liquidare le competenze spettanti dal 21 maggio 2018. Tra l’altro la precedente direttrice Nicoletta Natalini, il 31 dicembre poco prima del suo improvviso abbandono del territorio ascolano, "senza alcun confronto aveva adottato la determina con cui, in dispregio alla normativa contrattuale, definiva i criteri e le modalità di riconoscimento dei tempi di vestizione". Da qui il ricorso patrocinato dalla CISL per i suoi iscritti affinché, come già attuato in passato attraverso analoga iniziativa giudiziaria, "possa continuare ad essere riconosciuto il diritto da tempo sancito anche dalla specifica normativa contrattuale".