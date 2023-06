"Tempi di vestizione e produttività collettiva, quanti emolumenti sono ancora sospesi"

Emolumenti degli operatori sanitari dell’Ast di Ascoli sospesi: le organizzazioni sindacali ne chiedono l’immediata liquidazione. E’ lunga la lista dei crediti maturati dal personale del comparto che Cgil, Cisl, Uil, Ugl salute e Fials rivendicano all’azienda. "Nell’Ast di Ascoli – dicono Viola Rossi della Cgil, Giorgio Cipollini della Cisl, Paolo Sabatini della Uil, Benito Rossi dell’Ugl salute e Fausto Menzietti della Fials –, circa 1200 dipendenti devono riscuotere i compensi derivanti dal riconoscimento dei tempi di vestizione e di consegna, a decorrere dal 21 maggio 2018, per un importo indicativamente di 6.000 euro ciascuno, per coloro che cumulano vestizione e consegne. E ancora, tutti i dipendenti devono riscuotere la produttività collettiva relativa agli anni 2021, 2022 e l’acconto 2023, per un importo medio di 2.000 euro ciascuno, circa 550 dipendenti devono percepire la progressione economica orizzontale, a decorrere dall’1 gennaio 2021, per un importo medio pro capite di circa 2.000 euro ciascuno, circa 350 dipendenti devono percepire la progressione economica orizzontale, a decorrere dall’1 gennaio 2022, per un importo medio pro capite di 1.300 euro". Quindi, i rappresentanti dei lavoratori ricordano anche la non assegnazione, ancora, degli incarichi di funzione. "Nell’azienda sanitaria territoriale di Ascoli, inoltre – dicono ancora :, 140 lavoratori, dall’1 gennaio 2023, stanno aspettando l’attribuzione degli incarichi di funzione illegittimamente sospesa con disastrose ripercussioni sull’assetto organizzativo aziendale per la generale, assoluta, anarchia scaturita. L’azienda, sulla base delle iniziative legali intraprese dalle sigle Nursind, Nursing Up e Usb, ha ritenuto doveroso sospendere, fino alla conclusione di alcuni approfondimenti istruttori, il pagamento dei citati emolumenti senza smentire la tesi dei ricorrenti che sostengono che non vi sarebbe stata contrattazione decentrata per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo di produttività. Ciò appare paradossale in quanto la stessa azienda, laddove invece lo ritiene opportuno, procede a pagare alcune indennità al personale dipendente, attingendo le risorse economiche da fondo".

Lorenza Cappelli