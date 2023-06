Tempi di vestizione non riconosciuti

Coinvolge circa 1.200 operatori dell’Ast di Ascoli il mancato riconoscimento dei tempi di vestizione, previsto ufficialmente per il personale sanitario e per gli Oss con il Ccnl del 2018. "Prima del 2018 siamo andati in tribunale – spiega Cipollini – dove sono stati riconosciuti e pagati. Con l’entrata in vigore del contratto del 2018, invece, non sono stati più erogati comportando un cumulo per ciascun operatore di circa 6.000 euro di arretrati. Dunque, 1.200 lavoratori devono riscuotere indicativamente 6.000 euro a testa. Il 14 dicembre 2022 abbiamo fatto un accordo con Esposito per saldare l’80% di quanto dovuto e chiudere così la questione. Questo accordo doveva essere firmato da Nadia Storti in quanto era il direttore dell’Asur, ma alla fine non lo ha firmato. Dunque, è rimasto tutto in sospeso. Allora, o l’azienda dà attuazione a quell’accordo firmato con Esposito, o tutte le organizzazioni sindacali faranno ricorso, e sicuramente lo vinceranno".