Riecco il tempietto di Capodacqua ad Arquata del Tronto

Arquata del Tronto, 16 novembre 2024 – Un momento di grande emozione e partecipazione è stato vissuto questo venerdì 16 novembre a Capodacqua, dove la comunità ha riabbracciato il Tempietto Ottagonale della Madonna del Sole, riconsegnato simbolicamente attraverso le sue chiavi. L’edificio sacro, gravemente danneggiato dal terremoto del 2016, rappresenta un simbolo identitario per gli abitanti di Arquata del Tronto e, in particolare, per quelli di Capodacqua. . Fin subito dopo il sisma di agosto 2016, si è attivata una rete di solidarietà che ha visto il FAI – Fondo Ambiente Italiano – adottare il monumento e avviare un progetto di restauro grazie al contributo di numerosi donatori. I lavori sono stati portati a termine dalla ditta Piacenti di Prato, “spronata” dai cittadini di Capodacqua coi quali è nato un forte e vero rapporto di amicizia. La cerimonia di consegna delle chiavi è stata arricchita dalla celebrazione di una messa officiata da don Umberto Puglia e don Benito Masci. Presente anche Alessandra Stipa, presidente regionale del FAI, il cui contributo è stato determinante per il recupero del Tempietto Ottagonale.