Tempo di ciclismo a Ripatransone

Oggi a Ripatransone si terrà l’iniziativa ’Fire horse challenge’ gioco di ciclismo promozionale rivolto a giovani d’età compresa fra i 3 ed i 15 anni. Un evento targato Avis Bikers dei Colli Ripani in collaborazione con The Black Sheep dedicato ai giovanissimi ciclisti, nel weekend dell’Ottava di Pasqua e del Cavallo di Fuoco. L’iniziativa vede il patrocinio della Confraternita della Madonna di San Giovanni e del Comune di Ripatransone e la sponsorship di Cantina dei Colli Ripani e Avis Comunale di Ripatransone. Il ritrovo alle ore 15,30 a Colle San Nicolò. Iscrizione gratuita. A Grottammare, invece, si parlerà di Gabriele D’Annunzio, al convegno dal titolo ’160 e non li dimostra’ in programma oggi alle ore 18 nella Sala consiliare. A coordinare i lavori sarà la giornalista Stefania Mezzina, relatore Paolo Montanari, con interventi dell’attore Vincenzo Di Bonaventura. Organizzazione Pelasgo 968, patrocinio del comune e Rotary Club Roseto Hatriaticum Piceno.