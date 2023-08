Tempo di fate a Pretare Show ai piedi del Vettore

Dai monti, dai colli, per i fiumi e per i ghiacci, attraverso boschi e spineti, loro vagano in ogni luogo, giù per la valle. Belle non temono e non sono temute, ma gli zoccoli demonici suggeriscono un pericoloso mistero. Ogni anno, fino alla fine dei tempi, cavalieri e pastori di ogni dove vengono sedotti dalla loro selvatica bellezza. Quei coraggiosi non potranno mai raccontare il loro amore, poiché si narra che nel buio del bosco quell’oscura magia li trasformi in animali da cortile per l’eternità. È nel velo di questa leggenda che anche quest’anno le fate torneranno a Pretare. Lo spettacolo in programma il 14 e replica il 15, a partire dalle 21, sarà messo in scena nel campo sportivo di Petare, ai piedi del Vettore. Gli interpreti saranno come nella tradizioni i giovani di Pretare, depositari di queste antiche leggende. La manifestazione con cadenza triennale ha subito una battuta di arresto a causa del Covid. Regista e scenografo dell’edizione sarà Fiorenzo Esposto, direttore artistico della Compagnia ‘Ridi teatro’ di Venarotta. Le coreografie sono state affidate ad Alessandro Xiueref, in arte Asco, originario di Pretare, che ha curato anche la parte social e grafica dello spettacolo. L’audio e le luci dfl sono di Ernesto Fabriziani. L’abito della Sibilla è stato disegnato e realizzato dall’Ipsia Moda, mentre il costume della dama del lago è stato fatto dalla sartoria Cantalamessa di Venarotta. Alla conferenza stampa, tenuta nella sala dei Savi, a Palazzo dei Capitani ad Ascoli è intervenuto il padrone di casa, il sindaco Marco Fioravanti, che per l’occasione ha ribadito l’importanza della città pedemontana per il futuro del territorio: "Le leggende delle fate – ha detto il sindaco – rappresentano la nostra storia, la rinascita dal terremoto passa anche attraverso la cultura, la coesione sociale, bisogna lavorare tutti insieme per costruire il nostro futuro".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore regionale Andrea Maria Antonini al quale va il merito di aver creato il Festival degli Appennini e il Cammino francescano della Marca, che rimangono appuntamenti di grande spessore. Anche il sindaco di Arquata Michele Franchi ha detto che i paesi devono rivivere non possono rimanere luoghi della memoria. Presente alla conferenza stampa anche il presidente del Bim Luigi Contisciani che in questi anni si è speso moltissimo per promuovere gli eventi nel territorio Piceno. Alla conferenza erano presenti Roberto Piermarini, Alessandro Spadea e Roberto Giovannozzi. Nonostante i pesanti segni del terremoto, l’appuntamento il 14 e 15 agosto è a Pretare dove torneranno a ballare le fate.

Maria Grazia Lappa