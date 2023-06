Tempo di Milanesiana Lopez-Solenghi, subito show

Attraversa 23 città italiane di sette regioni diverse, e dal 27 al 30 giugno sarà ad Ascoli per il sesto anno. ‘La Milanesiana’, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dopo il successo della scorsa edizione torna anche quest’anno nelle ‘cento torri’, con quattro spettacoli al teatro Ventidio Basso e con una mostra nella pinacoteca. Promossa in città grazie al circolo ‘Cultural-mente Insieme’ di Francesca Filauri e in collaborazione con il Comune, ‘La Milanesiana’ si aprirà martedì, alle 21, al massimo cittadino, con ‘Massimo Lopez & Tullio Solenghi show’, spettacolo che vedrà i due noti attori cimentarsi in una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio), o quello di Maurizio Costanzo con Giampiero Mughini, e poi i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quello di Dean Martin e Frank Sinatra. Il giorno dopo, mercoledì, alle 21, Elio (di Elio e le Storie tese) sarà sul palco del Ventidio con ‘Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci’. Insieme a Elio ci saranno cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana sonora: Alberto Tafuri (pianoforte), Martino Malacrida (batteria), Pietro Martinelli (basso e contrabbasso), Sophia Tomelleri (sassofano) e Giulio Tullio (trombone). Vittorio Sgarbi sarà invece protagonista, il 29 giugno, alle 21, di ‘Caccia ai testori dell’arte’ in cui presenta il suo spettacolo ‘Scoperte e rivelazioni’: un viaggio che attraversa la penisola nel tempo e nello spazio, promuovendo le bellezze e la straordinarietà del Paese.

Il quarto e ultimo appuntamento in programma al Ventidio si terrà il 30 giugno, alle 21: a quasi 20 anni dalla pubblicazione de ‘La misteriosa fiamma della regina Loana’ di Umberto Eco, va in scena l’omonimo spettacolo con Ninni Bruschetta e Viola Graziosi. Nella pinacoteca, invece, sarà ospitata la mostra ’Dyalma Stultus. Opere dalla Fondazione Cavallini Sgarbi’. L’esposizione sarà inaugurata il 29 giugno alle 18, è a cura di Vittorio Sgarbi e si compone di 14 opere inedite, o raramente viste, del pittore triestino Dyalma Stultus. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. I biglietti possono essere prenotati sul circuito online vivaticket o alla biglietteria del teatro Ventidio Basso (0736298770).

Lorenza Cappelli