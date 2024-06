Tempo di pianoforte al Borgo

Torna venerdì 28 giugno l’evento ’Piano Piano nel Borgo. Pianoforti in cerca di pianisti al vecchio Incasato’. Dalle 18 cinque pianoforti saranno posti nei luoghi più suggestivi del vecchio incasato di Grottammare, uno dei Borghi più belli d’Italia. Pianoforti che potranno essere suonati da chiunque avrà voglia di contribuire all’atmosfera e alla colonna sonora di una serata magica per le vie del paese alto. Si inizia da largo Palmaroli, proseguendo poi verso la piazetta della Salsamenteria, quindi sotto le logge di piazza Peretti. Il quarto pianoforte si troverà invece di fronte alla chiesa di Santa Lucia, mentre il quinto sarà posto sopra il Torrione della Battaglia. Cinque location in cui chiunque potrà esibirsi, prenotando il proprio slot di 15 o 30 minuti al 3664521728. Durante la serata saranno varie le proposte gastronomiche delle attività che fanno parte del Consorzio Vecchio Incasato.