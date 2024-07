Tempo di Quintana. Ora si fa sul serio, nel weekend tocca agli sbandieratori

Settimana di passione per gli sbandieratori e i musici che sabato e domenica prenderanno parte al Palio cittadino. I sestieri si sfideranno nelle cinque specialità (singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e musici) per portarsi a casa il drappo realizzato da Elisa Luberti. Il tutto a pochi giorni dai Giochi Giovanili, che hanno messo in mostra tanti piccoli talenti. Porta Solestà, ad esempio, ha vinto due medaglie d’oro con i ‘Giovanili’ grazie ai musici e il singolarista Francesco Ranalli, mentre nel ‘Singolo Esordienti’ medaglia di bronzo per Nicolò Silvestri di Tufilla. Ottima prova anche di Francesco Freni di Porta Maggiore, sedicesimo nel ‘Singolo Under 15’ ma autore di una prestazione maiuscola. Tornando alle gare interne, comunque, l’occasione è quella giusta per dare uno sguardo alle ‘formazioni’.

Partendo dalla Piazzarola e da Porta Tufilla. I biancorossi non hanno mai vinto il Palio ma sono sempre più in crescita. Nel singolo il giovane Simone Salusti proverà a ottenere una medaglia, per poi esibirsi anche in coppia con Giorgio Polucci. La piccola squadra sarà composta da Andrea Frollo, Filippo Paolo Giorgi, Luca Giovannetti, Giorgio Polucci, Alessio Sabbatini e Simone Salusti. Nella grande, invece, ci saranno Claudio Agostini, Fabio Celani, Luca Celani, Federico Luigi De Angelis, Filippo Paolo Giorgi, Daniele Guarini, Giorgio Polucci, Alessio Sabbatini, Simone Salusti e Alessandro Trivelli. Tra i musici, in campo le chiarine Melissa Canala, Vanessa Canala, Federica Desideri, Angelica Fanini, Alessandra Marozzi, Micaela Marozzi, Paola Piccinini e Sabrina Pulsoni, nonché i tamburini Giorgio Bonelli, Alessandro Fazi, Fabio Federici, Luigina Federici, Lucrezia Piermarini, Elisa Sirocchi, Riccardo Spinozzi e Riccardo Testa.

Porta Tufilla, invece, in passato ha trionfato in quattro occasioni nella combinata, l’ultima volta nel 2002, anche perché negli ultimi vent’anni hanno vinto solo Porta Solestà e Porta Romana. Per i rossoneri, nel singolo ci sarà Piergiorgio Travaglini, che poi farà coppia con Giacomo Parissi. Nella piccola ci saranno Francesco Felicetti, Marco Mazzocchi, Giacomo Parissi, Emanuele Piccioni, Rocco Maria Sermarini e Piergiorgio Travaglini. Nella grande, invece, Giacomo Carosi, Francesco Cerini, Jacopo Cerini, Simone Cofini, Michael Di Salvatore, Francesco Felicetti, Marco Mazzocchi, Giacomo Parissi, Matteo Parissi, Emanuele Piccioni, Francesco Piccioni, Andrea Sgattoni, Rocco Maria Sermarini e Attilio Vellei. Tra i musici, le chiarine Federica Andreani, Chiara Armili, Francesca Capriotti, Roberta Fanelli, Sophie Gaetani, Flavia Iachetti, Alessia Latini, Elisa Nespeca, Beatrice Santucci e Marco Simonetti, oltre ai tamburini Emanuele Buonocore, Ettore Buonocore, Lorenzo Federici, Mattia Felli, Antonio Giorno, Matteo Paoletti, Giuseppe Panza, Chiara Parissi, Stefano Poli, Alessandro Veneranda e Cristian Viviani.

Matteo Porfiri