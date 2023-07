Tempo di Quintana Tufilla, sarà Coppari bis: "Me la sono giocata" Domani si opera Gubbini

E’ sceso in pista, nell’ultima tornata, con la possibilità di giocarsi la Quintana. Nessuno, onestamente, lo avrebbe mai immaginato visto che ha avuto meno di una settimana di tempo per prepararsi, peraltro con un cavallo nuovo che gli è stato messo a disposizione da Lorenzo Melosso e dalla scuderia Atlanda. L’ottima prestazione di sabato, però, ha convinto il sestiere di Porta Tufilla a confermare Denny Coppari anche per la giostra di agosto. Non era scontato il fatto che al 36enne di Treia venisse affidata la lancia anche per la Quintana della tradizione, ma il quarto posto dell’edizione in notturna ha fatto capire a molti che il cavaliere è ancora competitivo, nonostante la sua assenza dal campo dei giochi per otto lunghi anni. Coppari non ha commesso penalità, ha girato su tempi interessanti ma avuto l’unica pecca, per così dire, di mancare un centro in ogni tornata. I tre ‘ottanta’, alla fine, hanno fatto la differenza, ma basta un po’ più di allenamento e sicuramente il rossonero potrà migliorare al tabellone. "Domenica ho deciso di dare la disponibilità anche per agosto – ammette Denny Coppari –. Me la sono giocata e sono contento per la prestazione. C’è rammarico per gli ‘80’, ma va bene cosi".

Nel frattempo, domani Massimo Gubbini verrà operato al volto, a seguito della brutta caduta da cavallo avvenuta lo scorso primo luglio a Foligno durante le prove della Quintana umbra. Qualche polemica, invece, al sestiere della Piazzarola. Alcuni sestieranti, infatti (pochi, a dir la verità), avrebbero contestato il cavaliere Nicholas Lionetti dopo la giostra di sabato scorso. Nel mirino sono finite le dieci penalità commesse dal giovane faentino, sette delle quali nella prima tornata. Va detto, però, che Lionetti ha girato su tempi pazzeschi, con il cavallo Look Amazing che è stato l’unico a scendere sotto ai cinquanta secondi e lo ha fatto in tutte e tre le tornate. Insomma, sicuramente qualcosa il ragazzo deve migliorare ed è anche comprensibile che qualcuno abbia storto il naso di fronte a tante penalità. D’altra parte, però, anche per colpa dell’alluvione Lionetti ha avuto poche occasioni per allenarsi e, avendo anche intrapreso un nuovo progetto con nuove cavalcature, c’è bisogno di tempo per affinare la preparazione.

Intanto, è il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti a stilare un bilancio della Quintana in notturna. "La prima cosa che voglio dire è che ci riteniamo soddisfatti di come tutto si sia svolto in sicurezza – spiega Massetti –. Il corteo è stato molto apprezzato, il pubblico lungo la sfilata era tantissimo e c’è stata una gran presenza di turisti. La giostra è stata di alto livello e sicura. Piaciuta molto anche l’iniziativa dei maxischermi e la diretta è stata molto curata. Abbiamo migliorato anche l’amplificazione allo stadio. L’obiettivo è fare meglio ad agosto".

Matteo Porfiri