Tempo di teatro a Offida. Rassegna con otto show:: "Più attenzione ai giovani"

Al via la rassegna teatrale a Offida. L’iniziativa è promossa dal Gad’A (Gruppo Amici dell’Arte) con il sostegno dell’Amministrazione comunale e si articolerà in 8 appuntamenti che porteranno sul palco compagnie provenienti da tutta Italia. Il festival non solo valorizza il patrimonio culturale e teatrale di Offida, ma si apre anche ai più giovani con laboratori formativi e iniziative speciali che arricchiscono il tessuto culturale della città.

"Il nostro obiettivo – ha spiegato l’assessora Marica Cataldi – è promuovere la cultura con particolare attenzione ai giovani e proseguire nel lavoro di valorizzazione del Teatro Serpente Aureo, un vero e proprio simbolo della nostra comunità. Offida sceglie per Offida: sono gruppi variegati di cittadini offidani a selezionare gli spettacoli, per garantire un cartellone che tutti possano vedere e vivere. Il nostro pubblico, eterogeneo e attento, si sta orientando sempre più verso spettacoli di maggiore impegno culturale".

Durante la conferenza stampa, Mauro Moretti presidente del Gad’A, ha sottolineato la fondamentale sinergia tra l’Amministrazione e l’associazione: "Il festival è frutto di una collaborazione fattiva che coinvolge spazi, risorse umane e una visione. Offida ha compreso l’importanza della cultura e la valorizza come elemento identitario, differenziandosi da molti altri comuni". "Abbiamo ricevuto 121 iscrizioni – Adele Costantini del Gad’A – la selezione non è stata semplice, ma abbiamo puntato sulla qualità e sulla varietà delle proposte".

Infine, il sindaco Luigi Massa: "Con biglietti a prezzo accessibile, vogliamo rendere il Serpente Aureo sempre più un bene di tutti e contribuire allo sviluppo di una passione per il teatro fra i giovani che, grazie ai laboratori del Gad’A, lo vivono da protagonisti".

Gli appuntamenti si terranno: 27 settembre ‘Il Signor de Pourceaugnac’ di Molière – Teatro di Sabbia APS – Vicenza, 5 ottobre ‘L’Ultimo Scugnizzo’ di R. Viviani – Compagnia della Lira APS – Casamassima, 18 ottobre ‘Così è (se vi pare)’ di L. Pirandello – Compagnia Teatrale Avalon – Battipaglia, 25 ottobre ‘Che pasticcio Mrs. Peach’ di A. Iacovelli – Quanta Brava Gente APS – Grottaglie, 8 novembre ‘Tre papà e un bebè’ di A. Grosso – Associazione Artistica 30Allora – Casagiove, 15 novembre ‘Aulularia da Plauto’ di Tito Maccio Plauto, adattamento di R. Lombardi – La Ribalta Aps – Novara, 29 novembre, Maladie d’amour di M. Cantieri, F. Guerra e A. Giacomino – Teatro Armathan APS – Verona, 7 dicembre ‘Micro Psico’ liberamente ispirato a ‘Toc Toc’ di L. Baffie, trad. L. Gazzola – Maisentiti Atelier di Teatro APS – Milano.

I biglietti sono acquistabili da Monja’s Shop per info: 0736 888616 9 euro (ridotto 6); abbonamento 8 spettacoli 50 euro.

Maria Grazia Lappa