Tempo di teatro questa sera, domani cinema

A Castel di Lama tanti appuntamenti per chi è rimasto in città a combattere l’afa. Si terrà questa sera, alle ore 21.15, nel piazzale antistante il palazzo comunale, la rassegna teatrale, in scena lo spettacolo ‘Tutto Scespir in una sera’, a cura di Nuovo Teatro Piceno, che rappresenta un adattamento in chiave comica delle 36 opere di William Shakespeare. Il palco sarà calcato da Felicita Angelini, Monia Castelli, Stefania Pompili e Gianfranco Fioravanti. Le scene sono curate da Monia Castelli, la voce è di Vincenzo Carusi, mentre i costumi sono di Elide De Iulis, l’aiuto regia è Gianfranco Fioravanti, mentre la regia è di Mara Nicolai. Per gli amanti del teatro è uno spettacolo da non perdere. Mentre dopodomani, alle ore 21.15, proseguirà l’interessante iniziativa ‘Cinema in Villa’. Il Comune ha scelto di proiettare i film nelle ville, per coinvolgere tutti. L’iniziativa farà tappa a Piattoni, per l’occasione verrà proiettato il film ‘L’altro volto della speranza’ con la regia di Aki Kaurusmaki (2017 Finlandia). Il 20 torna l’appuntamento, alle 21.30, in via delle Partigiane e in via della Libertà con la serata di liscio.