Tempo pieno a Folignano: "Era un nostro impegno"

Per la prima volta, a Folignano, arriva il tempo pieno a scuola. A partire dal prossimo anno scolastico, infatti, saranno attivate due classi. "Esprimo grande soddisfazione a nome di tutta l’amministrazione comunale – commenta il sindaco Matteo Terrani –. Era un impegno che avevamo assunto con molti genitori del territorio per andare incontro alle loro esigenze lavorative. C’è stato un grande lavoro di squadra in stretta sinergia con l’Isc di Folignano e Maltignano e il dirigente scolastico Daniele Marini che ringrazio unitamente a tutto il mondo della scuola, insegnanti e genitori che hanno condiviso il raggiungimento di questo storico traguardo. Ci provammo già un anno fa, ma la soglia minima non fu raggiunta. Ci siamo rimboccati le maniche e oggi finalmente vediamo i risultati con il riconoscimento addirittura di due classi: questo vuol dire che nessun bambino rimarrà escluso. In questi ultimi anni – prosegue il primo cittadino –, ci siamo impegnati per sopperire alla mancanza del tempo pieno incentivando i servizi comunali di ludoteca e doposcuola: tutti i servizi messi in campo continueranno a funzionare normalmente fornendo un valido aiuto a molte famiglie. Per noi la scuola e i bambini restano prioritari".

L’amministrazione comunale garantirà la piena organizzazione del servizio mensa e trasporto scolastico oltre che la redistribuzione di alcuni spazi interni atti a rendere l’offerta scolastica e laboratoriale migliore non solo per i fruitori del tempo pieno, ma per tutti. "Da anni chiedevamo l’attivazione del tempo pieno: finalmente ora le nostre richieste saranno esaudite – prosegue l’assessore all’istruzione Brunella Casini –. Si tratta di uno straordinario risultato per la nostra comunità. Il merito va anche a genitori e insegnanti. Grazie alla presenza di strutture scolastiche adeguate che offrono numerosi spazi attrezzati, la permanenza di otto ore al giorno a scuola potrà diventare un’opportunità di crescita molto importante, oltre che un momento educativo di grande valore". "Siamo soddisfatti per questo importante traguardo – conclude, infine, il dirigente scolastico Daniele Marini –. Sarà colmata una mancanza nel nostro territorio. Siamo pronti a partire: il tempo pieno è un’esperienza. Cercheremo di affrontarla al meglio".

Matteo Porfiri