Tempo pieno all’Isc Falcone e Borsellino

Ampliata l’offerta scolastica, con il tempo pieno, a partire da prossimo anno scolastico, nella scuola dell’infanzia e primaria nell’Isc ‘Falcone-Borsellino’, a Villa Sant’Antonio di Ascoli. La richiesta è stata avanzata dalla dirigente scolastica, la dottoressa Monica Grabioli, agli organi competenti, alla luce di una ricognizione attenta delle esigenze territoriali e dopo aver acquisito il parere favorevole degli organi scolastici, Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto. Si era infatti verificato, nello scorso anno scolastico, che i bambini uscenti dalla scuola per l’infanzia di Villa Sant’Antonio avessero chiesto, per l’iscrizione alla scuola elementare, l’opzione del tempo pieno, requisito che, non essendo disponibile, aveva determinato l’iscrizione a Castel di Lama, comune limitrofo. Il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti, hanno ritenuto necessaria ampliare l’offerta formativa istituendo il tempo pieno. "Questa scelta – si legge in una nota – favorirà anche la verticalizzazione dei percorsi formativi, modalità questa auspicabile per agevolare il successo scolastico degli alunni. "La linea dell’amministrazione comunale di Ascoli – dichiarano il sindaco Fioravanti e l’assessore Ferretti - è quella di arricchire e potenziare i servizi scolastici presenti sul territorio, perché è questo un indicatore imprescindibile dell’attenzione per le famiglie e per il futuro della comunità. Difendiamo quindi il mantenimento della presenza della scuola nella frazione di Villa sant’Antonio, respingendo i tentativi di ‘cannibalizzazione’ da parte di altre scuole, che porterebbero a un impoverimento dell’offerta formativa con grave danno per la popolazione. Quando si chiude una scuola si spegne un faro di civiltà".