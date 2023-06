Temporali in montagna ma le gite nella natura richiamano appassionati

Primavera complicata per la montagna ascolana. I temporali hanno tenuto lontani gli amanti delle camminate tra i monti e gli escursionisti, anche in mountain-bike. Ma non ci si è scoraggiati. Al ‘Rifugio Paci’ Centro di Educazione Ambientale tra San Marco e San Giacomo si sono svolti regolarmente gli appuntamenti con le scolaresche. Il Centro di Educazione Ambientale Rifugio Mario Paci opera infatti da diversi anni anche in ambito didattico: si organizzano passeggiate e iniziative volte e conoscere le peculiarità ambientali del contesto montano. Le attività sono rivolte a scuole di ogni ordine e grado. Pur con condizioni meteo non ottimali si sono svolte passeggiate ed escursioni con pranzo al sacco o con il rientro al coperto nell’accogliente struttura. Rifugio Paci che dal 16 giugno sarà anche ‘Centro Estivo a tutta natura’ per bambini dai 6 agli 11 anni. Stesso discorso per il ‘Festival dei Monti Gemelli’ con le sue escursioni domenicali, che ha comunque fatto registrare un buon successo considerate proprio le condizioni meteo. Il 14 maggio c’è stata la ‘Grande Traversata dei Monti Gemelli’ con la visita ai ‘Balconi dell’Appennino Centrale. Il 29 c’è stata l’escursione sul ‘Sentiero della legalità’ nel Bosco delle Casermette e arrivo a Civitella. Escursioni che riprenderanno ora sabato 1 luglio sui ‘Senteri del Melatino’ e il tutto si concluderà dal 27 al 30 luglio con la 25esima edizione de ‘La Notte delle Paure’: Il teatro nei parchi curato dall’associazione culturale ‘I Fere’ Casa Cai Leofara a Valle Castellana. Non solo. Il Consorzio Turistico Monti Gemelli ha partecipato ieri all’Hotel Sporting di Teramo, al workshop organizzato dal Consorzio Punto Europa e dedicato ai temi del turismo sostenibile innovativo. Ricevere l’invito è stato il riconoscimento della centralità del Co.Tu.Ge. come esempio virtuoso di un progetto di marketing territoriale atto a valorizzare luoghi, storia, tradizioni, tipicità, bellezze naturalistiche. Molto interessante è stato il dialogo con altri attori che operano in questo settore e la condivisione di idee, strategie e proposte che possano migliorare ancora di più l’esperienza del turista in montagna. Infine, questa mattina a partire dalle ore 11 a Campli ci sarà il ‘Festival delle Aquile’ curato dallo straordinario falconiere Giovanni Granati e da sua moglie Ana Athena (Info 348.5345364).

v. r.