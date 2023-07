Tenente Alessia Valletta, nuovo comandante del Nucleo operativo della GdF di Fermo

Il tenente Alessia Valletta è il nuovo comandante del Nucleo operativo del comando provinciale della Guardi di Finanza di Fermo. Succede al tenente Alessia Barilaro che, dopo due anni di servizio, lascia il comando fermano per raggiungere, in qualità di ufficiale istruttore, la prestigiosa scuola ispettori e sovrintendenti di L’Aquila. Nel periodo al comando del Nucleo operativo, il tenente Barilaro ha contribuito al raggiungimento di lusinghieri risultati di servizio, coadiuvando il comandante di Gruppo nella direzione e nel coordinamento di molteplici attività operative nel settore del contrasto all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali, in quello degli illeciti in materia di spesa pubblica e della lotta alla criminalità economica e finanziaria. All’ufficiale subentra, per il suo primo incarico operativo al termine del quinquennio di formazione presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, il tenente Alessia Valletta, a seguito di un proficuo periodo di affiancamento, finalizzato ad acquisire una preliminare conoscenza del territorio e del contesto socio-economico della circoscrizione in cui opera il Reparto. Di origini abruzzesi, il tenente Valletta ha vissuto a Pomezia e nel 2018 è risultato vincitore del concorso per allievi ufficiali, entrando a far parte del 118° corso ’Monte Cimone IV’ e conseguendo la laurea in giurisprudenza. Il 14 settembre 2020 è stato promosso al grado di sottotenente e due anni dopo a quello di tenente.