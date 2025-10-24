Tensione al Pronto soccorso. I toni si alzano, chiamata la polizia

Non di rado accadono, purtroppo, episodi di nervosismo nei Pronto soccorso degli ospedali ed anche quelli della provincia di Ascoli, al Mazzoni e al Madonna del Soccorso, non ne sono immuni. L’ultimo caso è avvenuto ieri mattina proprio all’ospedale di Ascoli dove si è verificato un momento di forte tensione fra un paziente e un’infermiera. Generalmente oggetto del nervosismo crescente, che talvolta dilaga in liti vere e proprie, sono i tempi di attesa di chi giunge al pronto soccorso e, inutile nascondercelo, l’unica cosa che vuole è essere visitato in tempi brevi: riguarda pazienti, ma anche accompagnatori. Ma l’attesa dipende da tante variabili che vanno dalla valutazione del Triage che assegna un codice di gravità, a quanti sono i pazienti in attesa e se vi sono emergenze molto gravi che, chiaramente, richiedono tempo per essere affrontate dai sanitari del Pronto soccorso. Così anche ieri mattina c’è stato uno scontro verbale piuttosto animato fra un utente e un’operatrice sanitaria del Mazzoni, con i toni che si sono scaldati parecchio; tanto che, per evitare che la situazione prendesse una piega peggiore e fosse messa a rischio l’incolumità di qualcuno, è stato ritenuto opportuno richiedere l’intervento di una volante della Questura. Gli agenti hanno provveduto a riportare la calma, ma non sono stati presi provvedimenti.