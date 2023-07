Tensione Pd, aria di scissione a Castel di Lama

A Castel di Lama è terremoto in casa Pd, l’espulsione dell’ex segretario Stefano Falcioni (foto), che nella nuova amministrazione è al governo della città e che ricoprirà anche la carica di vice sindaco e dell’assessore Felicia Laura Vagnoni ha provocato molti mal di pancia. La parola scissione non è più un tabù, da un lato la vecchia guardia, che tenta di mantenere il potere e dall’altra chi vuole un rinnovamento, una ventata di freschezza. La politica di Castel di Lama è ad un bivio, in pochi hanno capito che è la fine di un’epoca. Sull’argomento interviene la presidente della commissione di garanzia Daniela Santoni: "La Commissione di Garanzia – dichiara – ha semplicemente applicato il disposto dell’articolo 11 comma 2 del Regolamento delle Commissioni di Garanzia nei confronti di due iscritti al Pd che hanno deciso, in contrasto con la decisione assunta dalla maggioranza degli iscritti dell’assemblea del Circolo di Caste di Lama, di comporre una lista con il Movimento 5 Stelle e non già con il Comitato 2023 e di farlo senza praticare un ulteriore momento di confronto con gli iscritti. Si tratta pertanto di una violazione incardinata all’interno di un perimetro normativo ben chiaro, che non lascia spazi di discrezionalità neppure residuale alla decisione della commissione e che dunque non è assolutamente inquadrabile come decisione politica. Ritengo di dove precisare – continua – non tanto per difendere la mia posizione ma l’operato dei colleghi della commissione, che hanno adottato un provvedimento doloroso, ma inevitabile dopo lunghe sessioni di approfondimento, a testimoniare che la decisione non è stata assunta a cuor leggero. A titolo personale mi riservo di aggiungere che non ho nulla contro Falcioni e Vagnoni per i quali nutro un’autentica simpatia personale. Il regolamento parla chiaro, e non avremmo potuto, come commissione, creare un pericoloso precedente, che avrebbe potuto compromettere anche il voto delle amministrative del prossimo anno in oltre venti comuni. Pensate cosa potrebbe accadere se ogni segretario di ogni circolo del Pd, dei vari territori, disattendesse quanto deliberato dalla maggioranza degli iscritti. Su questo invito a riflettere quanti, pur nella condivisibile amarezza del momento, hanno deciso di commentare una decisione che davvero non avrebbe potuto essere diversa da quella assunta che rammento, fu adottata anche per il caso analogo verificatosi a San Benedetto. L’auspicio mio e di tutti i componenti della commissione va oltre il singolo episodio ed è quello di una sana ricostruzione della realtà del Pd e della sinistra lamense".