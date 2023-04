Tensione sindacale nella Rsa

L’Ugl pronta a proclamare lo stato di agitazione per la situazione della Rsa ‘Preziosissimo Sangue’ di Ascoli. I temi in discussione sono: la mancanza di organico, promiscuità di mansioni, presenze di Oss non adeguate nei reparti. "Diversi sono stati gli incontri – dichiara una nota dell’Ugl Salute – con la rappresentanza sindacale, ma le risposte ricevute sono sempre state negative. Le Oss devono svolgere tutte le operazioni a garanzia dei livelli di assistenza, debbono occuparsi di smaltimento di rifiuti sanitari, debbono partecipare agli incontri con i parenti degli ospiti. Operazioni in parte non opportune con la funzione di Oss e non coerenti con il ruolo sanitario che rivestono; oltretutto tolgono tempo al livello di assistenza all’ospite, che va garantito. La Ugl Salute ha chiesto a una pronta riorganizzazione di servizi".