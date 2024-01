Tenta di vendere tritacarne. Giovane truffato online

Tenta di vendere un tritacarne su un sito specializzato on line, ma viene truffato. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a un montegiorgese, i carabinieri della Stazione locale, dopo gli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà un 38enne toscano disoccupato. L’individuo, fingendo di essere interessato all’acquisto di un tritacarne elettrico messo in vendita sul sito specializzato ‘Subito.it’, ha contattato la vittima un 28enne di Montegiorgio. Il truffatore ha quindi convinto a recarsi presso uno sportello Postamat, con un abile raggiro è riuscito a farsi accreditare sulla propria carta Postepay, tramite varie transazioni la somma complessiva di 600 euro. Una volta riuscito nel suo intento il truffatore si è reso irreperibile. Grazie alle indagini svolte dai carabinieri di Montegiorgio, il responsabile della truffa è stato identificato e denunciato. È fondamentale prestare estrema attenzione, soprattutto su piattaforme di e-commerce o siti di annunci. È consigliabile verificare l’affidabilità del venditore, controllando le recensioni degli acquirenti precedenti. È importante evitare di effettuare transazioni in contanti, preferendo metodi di pagamento tracciabili come bonifici bancari o pagamenti elettronici.

a.c.