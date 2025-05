Tentano furto d’auto. Identificati i ladri

Sono stati intercettati dai carabinieri della stazione di Grottammare i due nord africani che la notte di martedì scorso tentarono di rubare un furgone Citroen Jumpy parcheggiato in via Cairoli a Grottammare, di proprietà di una donna residente a Ripatransone. I militari dell’arma hanno fermato i due autori del tentato furto, nel parcheggio del centro commerciale ‘La Fornace’ nei pressi dell’Eurospin. A loro i carabinieri sono arrivati attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza cittadina. I militari stavano lavorando al caso di due furti avvenuti nella stessa notte: un ucato carico di fiori della ditta Amadio e una Panda rubata in via Ponza, hanno accelerato le ricerche che in poche ore hanno permesso di identificare i due responsabili del tentato furto del Citroen Jumpy. Nei confronti di entrambi i soggetti è stata fatta richiesta del foglio di via obbligatorio. Ora le indagini proseguono per verificare se si tratta degli autori degli altri furti.