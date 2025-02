Tentata truffa telefonica ad anziana. I carabinieri denunciano due campani

Offida, tentata truffa telefonica, denunciati due campani. E’ accaduto lunedì scorso, grazie ad un’ azione dei carabinieri della stazione di Offida, i raggiratori sono stati denunciati e hanno avuto anche il foglio di via. Si tratta di due uomini di 40 e 20 anni, di origine campana, su cui pesa la denuncia per truffa ai danno di un’anziana. La vittima è una donna di 83 anni, del centro storico di Offida, che oltre ad essere anziana è anche invalida. Una condizione, che non ha scoraggiato i malviventi, che non hanno mostrato nessuna pietà. I raggiratori sono entrati in azione dopo essersi sincerati che la donna era sola. Anche in questa occasione hanno contattato telefonicamente la signora, dall’altro capo del telefono un sedicente carabiniere, che informava la malcapitata di un grave incidente del figlio convincendola a consegnare a titolo di cauzione tutti i soldi e i gioielli posseduti, che sarebbero stati ritirati da una complice direttamente a casa della vittima. L’attività investigativa svolta dai carabinieri di Offida ha permesso di sventare la truffa e di identificare i due uomini. Tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro dei carabinieri, che già da tempo hanno cercato di controllare ed evitare le truffe, che negli ultimi mesi si erano intensificate. Da tempo Offida era stata posta letteralmente sotto assedio. L’ operazione è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che raggiunti dalle telefonate sospette hanno allertato il 112. I militari sono subito intervenuti e sono riusciti grazie alla collaborazione anche della centrale operativa del comando di San Benedetto del Tronto a indentificare i due uomini, che a bordo di un’auto si trovavano nel centro storico di Offida. I due sono stati fermati ed identificati. Dagli accertamenti i due si sono mostrati subito molto nervosi, da ulteriori riscontri, grazie alle telecamere e i telefoni si è riusciti a risalire all’anziana. Per lei tanta paura, ma per fortuna i carabinieri sono riusciti a raggiungerla ed evitare che cedesse i gioielli e i soldi e rassicurarla, soprattutto delle condizioni del figlio. Restano ferme le raccomandazioni che quotidianamente i carabinieri mettono in atto per prevenire le truffe. In caso di dubbi, rivolgersi al numero 112.

Maria Grazia Lappa