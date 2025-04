Tentata violenza privata. Santini, nullo il processo

E’ nullo il processo celebrato davanti al tribunale di Ascoli a carico del direttore dell’Amat Gilberto Santini, che il 5 dicembre del 2023 era stato riconosciuto colpevole dell’accusa di tentata violenza privata e condannato dal giudice Barbara Bondi Ciutti a un mese e 10 giorni di reclusione. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Ancona davanti alla quale i difensori di Santini, gli avvocati Alessandro Lucchetti, Matteo Magistrelli e Monica Clementi, hanno impugnato con successo la sentenza di condanna nel processo di Ascoli.

La vicenda processuale ha preso spunto dalla denuncia presentata nell’estate 2019 da Synergie Teatrali, compagnia ascolana fondata dall’attore Stefano Artissunch. Secondo l’impianto accusatorio, in qualità di direttore dell’Amat, Santini avrebbe minacciato Danila Celani (socia accomandataria di Synergie Teatrali) di cancellare tutti i contratti sottoscritti con l’Amat se Synergie Teatrali non avesse rinunciato alla stagione del teatro Rossini di Civitanova Marche, pur non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

La Procura di Ascoli aveva inizialmente chiesto l’archiviazione dell’inchiesta; a seguito dell’opposizione dell’avvocato Giulio Natali, legale di Synergie Teatrali che è parte civile, il gip di Ascoli ha però ordinato l’imputazione coatta di Santini. Ed è in questa fase che, secondo i giudici di Ancona, si colloca il motivo per cui il processo di primo grado è nullo.

"A seguito dell’impugnazione della parte civile della richiesta di archiviazione della magistratura ascolana, il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli ha fissato l’udienza per pronunciarsi. Eravamo in periodo Covid (aprile 2021 ndr) – spiega l’avvocata Clementi – per un problema tecnico, l’udienza è stata fatta senza la presenza dei difensori di Santini. Avevamo invece chiesto di parteciparvi e fatto istanza di rinvio. In nostra assenza è stata disposta l’imputazione coatta a carico del nostro assistito. Quando è iniziato il processo – aggiunge l’avv. Clementi - abbiamo eccepito questa nullità, ma non è stata accolta. L’ha invece accolta ora la Corte d’Appello di Ancona, per cui la vicenda processuale ritorna alla fase della richiesta di archiviazione della Procura di Ascoli che aveva scagionato Santini".

Soddisfatto Santini che ad un comunicato dell’Amat ha affidato il suo commento: "Si ristabilisce finalmente la verità in questa storia grottesca fatta di sole mistificazioni, montata ad arte all’esclusivo scopo di nuocermi, anche con una aggressiva campagna diffamatoria. Ho sempre avuto piena fiducia nella giustizia, fiducia che finalmente è stata ripagata".

Peppe Ercoli