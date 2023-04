Tentata violenza sessuale, in aula testimoniano le amiche

"La nostra amica era sconvolta per quello che le stava accadendo e che l’ha turbata veramente tanto". Questo hanno testimoniato due donne nel processo che vede una loro amica parte civile per una vicenda che risale al 2019. Di tentata violenza sessuale deve rispondere un uomo che questo reato lo avrebbe commesso su una piattaforma di incontri internet. Imputato è un abruzzese di 31 anni che avrebbe perseguitato una coetanea ascolana che, assistita dall’avvocatessa Marica Martoni, lo ha denunciato. I fatti risalgono al marzo del 2019 quando i due sono entrati in contatto attraverso Lovoo. Tra i due qualcosa deve essere scoccato visto che l’amicizia telematica da Lovoo si è spostata su Instagram dove l’abruzzese, creando un clima di fiducia e amicizia, ha convinto l’ascolana ad inviargli su Instagram foto intime.

Il 5 marzo poi, la situazione è precipitata. Il 30enne ha cominciato a minacciare la ragazza ascolana di divulgare online le foto in pose intime. Lei si è spaventata, ma lui non ha desistito ed anzi ha rilanciato pesantemente prima tenendola in conversazione per circa 3 ore, poi cercando di avviare numerose videochiamate. Infine il messaggio minatorio che ha fatto traboccare il vaso. "Non ti lascio stare finché non ti…" completando la frase con la traduzione volgare di un atto sessuale. A questo punto la giovane ascolana lo ha denunciato ed ora l’abruzzese è sotto processo.