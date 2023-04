Tentativo di estorsione, un 35enne a processo

Di un tentativo di estorsione commesso ad Acquasanta a novembre del 2020 deve rispondere davanti al giudice Miccoli un 35enne di Folignano difeso dagli avvocati Gramenzi (foto) e Morganti. L’uomo venne convocato dai carabinieri della stazione di Acquasanta per essere sentito in merito alla scomparsa di due decespugliatori da un terreno di proprietà di una persona con problemi di salute che lo aveva chiamato per tagliare l’erba. Un fatto che lo aveva molto infastidito tanto da cominciare ad inviare messaggi vocali tramite WhatsApp al proprietario del terreno. Gli faceva sapere che sarebbe passato a casa sua per ritirare almeno 100150 euro che a suo avviso gli erano dovuti per il "disturbo" di essere stato convocato dai carabinieri. Nei messaggi, secondo l’accusa, erano contenute minacce se non gli fossero stati consegnati i soldi che chiedeva. "Ti dico una cosa, ti avverto: non sono più quello di una volta, ora faccio male dove arrivo e lo sai quanto male posso fare; qualcosa succede e qualcuno va a finire male". Parole che hanno indotto l’amministratore di sostegno della vittima dei messaggi minatori a sporgere denuncia a seguito della quale l’uomo di Folignano è stato rinviato a giudizio per tentata estorsione con l’aggravante del fatto di aver commesso tale reato ai danni di una persona portatrice di minoranza psichica.

p. erc.