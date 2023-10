Tentato omicidio, armi e droga: sei arresti

Sei arresti per tentato omicidio e il sequestro di armi e cocaina, sono il bilancio di una maxi operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica con l’ausilio della compagnia carabinieri di San Benedetto e un elicottero del nucleo di Pescara. L’attività si è svolta a cavallo fra Martinsicuro e Porto d’Ascoli, dove sono state anche trovate armi e droga sotterrate nel terreno di proprietà di uno degli arrestati a San Benedetto: un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa; due pistole, di cui una con matricola abrasa, un involucro contenente 10 grammi di cocaina. L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti delle sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, è stata firmata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo. I fatti. Alle 4 di mattina del 2 agosto scorso i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica intervennero presso un noto night club di Martinsicuro dove, nel piazzale antistate a seguito di un litigio per futili motivi, era stato accerchiato e poi pestato a sangue con calci e pugni, un avventore quarantenne del luogo, da parte di sei persone. La vittima dell’aggressione finì all’ospedale è fu giudicato guaribile in 90 giorni, con il rischio di morte.

Le indagini condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Teramo portarono alla identificazione dei presunti autori. Un’attività investigativa complessa, condotta attraverso il racconto di testimoni, immagini di videosorveglianza, tabulati telefonici che hanno permesso la ricostruzione puntuale della dinamica della feroce aggressione e l’identificazione dei responsabili. Tutti personaggi noti alle forze dell’ordine, residenti fra Martinsicuro e Porto d’Ascoli, dove gli arresti sono stati eseguiti tra via Mare e via Torino, zona Fosso dei Galli. Completata la cattura dei sei indagati, condotti in carcere, è entrata in azione l’unità cinofila dei carabinieri che ha individuato il luogo dov’erano nascoste le armi in possesso di uno dei sei arrestati.

L’operazione è scattata dopo le prime luci dell’alba di ieri, quando è arrivato l’elicottero da Pescara che di fatto ha dato il via alle operazioni di terra, con molte pattuglie arrivate dal vicino Abruzzo, ma anche dal comando compagnia di San Benedetto, che hanno collaborato agli arresti e al rinvenimento delle armi.

Marcello Iezzi