Tentato omicidio, continuano gli interrogatori

"I miei assistiti hanno tutti risposto alle domande del giudice, eccezion fatta per un cittadino straniero, ma per mere ragioni linguistiche. Hanno preso tutti posizione sulla non veritiera e fin troppo enfatizzata ipotesi accusatoria, ricostruendo la dinamica del breve fatto accaduto, peraltro ritratto dalle videocamere del locale notturno, e negando categoricamente vi sia mai stata l’inspiegabile volontà di uccidere, contestata dalla Procura di Teramo". Parole dell’avvocato Emiliano Carnevali al termine della seconda tornata degli interrogatori di garanzia successivi agli arresti di sei persone accusate di tentato omicidio per un violento pestaggio avvenuto il 2 agosto scorso in un night a Martinsicuro. Dei sei arrestati, cinque risiedono a San Benedetto. "La persona offesa dal reato – prosegue il penalista - oltretutto è stata dimessa lo stesso giorno dell’aggressione con una prima prognosi di soli 25 giorni, senza nemmeno un giorno di ricovero ospedaliero. Ovviamente è stata chiesta la revoca della custodia cautelare in carcere, ovvero la sostituzione con un’altra meno afflittiva". La notte del 2 agosto i carabinieri del Norm di Alba Adriatica intervennero a seguito dell’aggressione a un uomo finito in ospedale a San Benedetto. Era stato aggredito con calci e pugni e colpito anche con sedie, riportando lesioni per le quali i sanitari emisero successivamente una prognosi di 90 giorni. Gli aggressori fuggirono. Alla loro identificazione i carabinieri sono giunti attraverso testimonianze confortare dalle immagini delle telecamere di sicurezza del locale e da intercettazioni telefoniche.