Tentato omicidio in carcere, Binni alla sbarra. In aula i racconti del compagno di cella

Quel detenuto era un tipo particolare, stava antipatico a molti. Della convivenza in carcere ha parlato ieri un ex detenuto della casa circondariale di Marino chiamato a testimoniare nel processo che vede Alvaro Binni accusato del tentato omicidio di un compagno di cella. Un fatto avvenuto il 22 settembre 2017 quando Binni era detenuto per scontare la condanna a 15 anni per l’omicidio di Rossella Goffo. Binni è stato scarcerato per fine pena lo scorso agosto e per la prima volta ieri mattina è comparso in tribunale da uomo libero. Nel dibattimento attualmente in corso è accusato di aver aggredito un detenuto di 51 anni. Sull’accusa di tentato omicidio ha pesato proprio il caso precedente dell’uccisione di Rossella Goffo che, secondo la verità processuale, Binni avrebbe prima strangolato e poi seppellito al Bosco dell’Impero a Colle San Marco. L’ex poliziotto ascolano avrebbe infatti messo le mani al collo anche al detenuto. Ieri il compagno di cella ha descritto il clima in carcere con questo detenuto che avrebbe avuto frequentemente atteggiamenti sgraditi agli altri detenuti. Quando venne sentito il 51enne ha detto che "senza alcun motivo, visto che eravamo in buoni rapporti, quella mattina mi si è presentato di fronte, mi ha messo le mani al collo e, dicendomi "tu non sai chi sono io", ha stretto fino a farmi svenire". L’uomo stava scontando una pena per tentato abuso sessuale ai danni di minori. Era anche un accanito fumatore. "Sì un pacchetto al giorno me lo faccio" ha ammesso il 51enne aggredito, alludendo al fatto che a Binni dava fastidio il fumo e per questo lo avrebbe preso per il collo.