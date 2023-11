Tentato omicidio al night, uno degli arrestati si difende: "Stava infastidendo i clienti"

Ascoli, 3 novembre 2023 – “Stava infastidendo i clienti del locale e in particolare una ragazza che lavora lì". Così si è difeso ieri mattina uno dei sei arrestati per il tentato omicidio avvenuto lo scorso 2 agosto in un night di Martinsicuro.

Cinque di loro risiedono a San Benedetto e uno a Martinsicuro. Si tratta proprio dell’uomo sentito ieri nel carcere di Teramo in occasione dell’interrogatorio di garanzia nel quale è stato assistito dall’avvocato Emiliano Carnevali. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’uomo aggredito alle 4 di notte si è presentato nel locale e ha avuto una discussione con il proprietario perché voleva parlare con una delle ragazze.

Cosa è successo quella notte

"Devo parlare con lei, devo chiarire una cosa, fammi entrare, qua ti faccio andare in galera, vi faccio chiudere. Che cazzo di messaggi mi manda". Il titolare è andato a cercare la ragazza in questione, ma nel frattempo sono giunti i sei che hanno violentemente aggredito l’uomo riempiendolo di calci e pugni. La vittima è stata colpita ripetutamente da dietro mentre cercava, invano, di difendersi dai colpi. Hanno cercato di separarli, ma è partita la seconda aggressione con l’uomo che è finito su uno dei divanetti e qui è stato colpito ancora con tavoli e sgabelli coi quali è stato colpito con violenza anche al volto. Poi gli aggressori si sono allontanati.

Fra gli arrestati c’è anche un noto personaggio malavitoso, da tempo residente a San Benedetto. Si tratta di un ex collaboratore di giustizia dissociato dalla ‘ndrangheta calabrese.

Attualmente è sotto processo per aver seminato il panico al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto il 17 febbraio 2018. Era lì per dei dolori e voleva che venissero saltate tutte le procedure per ottenere l’antidolorifico. "Voi non sapete chi sono io, sono un pluriomicida e non ho niente da perdere; come ho ammazzato altri, ammazzo anche voi. Quando entro io dovete scattare!" disse ai sanitari mettendo a soqquadro i locali del Madonna del Soccorso. A novembre 2022 è stato arrestato col figlio per lesioni personali, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale in un rocambolesco episodio durante un controllo dei carabinieri di San Benedetto. "Non mi potete toccare, sono un collaboratore di giustizia, ho amici che vi vengono a cercare e vi fanno fare una brutta fine, basta che li avverto" ha detto ai militari. In occasione dell’arresto dell’altro giorno, durante la perquisizione in un terreno nella sua disponibilità i carabinieri hanno rinvenuto un fucile calibro 12 a canne mozze e matricola abrasa e due pistole.