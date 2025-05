Tentato omicidio, scarcerato Rotini

E’ stata accolta dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti l’istanza di scarcerazione di Danilo Rotini, il ragazzo accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi che la notte del 26 luglio 2024 ha accoltellato il coetaneo Rostislav Vladim Ricci dentro l’abitazione di quest’ultimo. Il giovane cileno è sopravvissuto grazie al pronto intervento dei sanitari del 118 e al trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Ancona.

I difensori di Rotini, avvocati Massimo Comini e Olindo Dionisi, hanno optato per il rito abbreviato e la prossima udienza si terrà davanti al Tribunale di Ascoli il 14 maggio per sentire nuovamente il perito Ida De Lauretis. Nella perizia la dottoressa De Lauretis ha confermato che "all’epoca dei fatti Danilo Rotini non era affetto da infermità mentali rilevanti ai fini forensi; pertanto non si ritiene compromessa la capacità di intendere e la capacità di volere".

Rotini quindi si trova attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione a Montefortino e dovrà seguire un percorso riabilitativo col Ser.D. di Porto Sant’Elpidio. Il padre della vittima, che si è costituito parte civile, è difeso dall’avv. Emiliano Carnevali.