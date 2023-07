Tentato omicidio sul ponte Il giudice chiama due testi

Prosegue davanti al collegio del tribunale di Ascoli il processo per il tentativo di omicidio di cui fu vittima il 12 dicembre 2016 l’ascolano Alessandro Cesaroni: fu aggredito con un coltello nei pressi del ponte di San Filippo da due con il volto travisato. Imputati sono due fratelli marocchini, Hicham Boutouil, ritenuto il mandante, e il fratello Aziz Boutouil che sarebbe stato l’esecutore materiale insieme al suo amico Abderrahim Belkhaoua che è stato già condannato a 8 anni. Nel corso dell’ultima udienza è stato sentito un collaboratore di giustizia collegato in videoconferenza col carcere dove è detenuto: ha riferito che Boutouil gli avrebbe confidato di essere stato il mandante del tentato omicidio di Cesaroni. Verità, millanteria dell’imputato o una testimonianza di convenienza del teste? Lo stabilirà il giudice che intanto ha disposto l’accompagnamento coatto di due testimoni che nonostante i solleciti non si sono presentati in tribunale. Un processo che ha vissuto il momento chiave quando la vittima ha detto di non riconoscere nei due imputati le persone che quella mattina lo aggredirono.