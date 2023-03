Tentato omicidio, torna in libertà l’ascolano arrestato a novembre

E’ tornato in libertà l’ascolano 27enne arrestato l’11 novembre 2022 a San Benedetto dai carabinieri perché accusato del tentato omicidio di un macedone di 33 anni col quale ha avuto una lite avvenuta a San Benedetto. A metà febbraio aveva lasciato il carcere avendo ottenuto dal gip Annalisa Giusti gli arresti domiciliari; ma all’esito di ulteriori accertamenti investigativi il giudice ieri ha deciso di restituirgli la piena libertà. Inizialmente si è parlato di una lite per motivi di donne, poi in occasione dell’interrogatorio di garanzia il giovane disse che aveva avuto una discussione per motivi economici legati alla compravendita di un’auto. Sul punto non vi sono ancora certezze. "Sono contento del fatto che l’evoluzione degli accertamenti abbia portato alla decisione di restituire la libertà al mio assistito" commenta l’avvocato Alessandro Angelozzi. Il 27enne di professione fa il cuoco. I carabinieri nell’auto della sua fidanzata hanno trovato un grosso coltello da sushi che spiegò al giudice usava per la sua attività. "E’ stato sottoposto ad accurati esami e non è stata trovata alcuna traccia di sangue" spiega Angelozzi. La lite nei pressi di viale dello Sport, all’interno di una Mercedes Gla del macedone che risiede nel vicino Abruzzo. Disse al giudice che l’arma la impugnava l’altro: lui, per difendersi, gli ha preso il braccio e ha rivolto il coltello contro lo stesso macedone a scopo di difesa.

p. erc.