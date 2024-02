Tentato sequestro e rapina. Imprenditore nel mirino, in sette assolti dal giudice

E’ terminato davanti al Collegio del tribunale di Ascoli il processo riguardante una vicenda risalente al 2008 e che ha coinvolto otto persone per le quali la Procura di Ascoli ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio. Fra queste Gaetano Abaco, un siciliano da anni gravitante nel territorio e al centro di innumerevoli casi giudiziari, che in sede di udienza preliminare è stato processato con rito abbreviato ed è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione; l’accusa aveva chiesto 4 anni e 10 mesi. Sono invece stati assolti Nicola Maria Giuseppe Bella, Marcello Caccia, Gennaro Carotenuto, Andrea Felice Ciulla, Salvatore Roberto Perricciolo, Filippo Riggio e Claudio Silvestri, tutti processati con rito ordinario. Tentato furto aggravato era l’accusa per Abaco (già giudicato e recentemente arrestato per un furto in un supermercato), Ciullo e Caccia per quanto avvenuto fra San Benedetto e Porto d’Ascoli il 21 e il 22 gennaio 2008. Caccia, di professione commercialista, dove rispondere di aver indicato nell’abitazione di un imprenditore ascolano suo cliente il luogo dove costui aveva nascosto soldi guadagnati ’in nero’ per compravendite immobiliari. Alcuni soggetti entrarono in questa abitazione utilizzando una gru con cestello per arrivare al balcone. Non trovarono però il divano dove si supponeva fosse l’ingente somma per cui il piano saltò. Abaco, Riggio, Perricciolo e Caccia erano accusati in concorso di tentato sequestro di persona e rapina poiché fra febbraio e maggio 2008 avrebbero organizzato il sequestro di persona dello stesso imprenditore ascolano al fine di condurlo con la forza a casa della madre a Montegiorgio con lo scopo di avere accesso ad una cassaforte dove, secondo informazioni acquisite da Caccia, ci dovevano essere tanti soldi in contanti. Ad Abaco, Perricciolo e Silvestri (presunto mandante), la Procura contestava anche l’incendio appiccato il 19 giugno all’autodemolitore Recfer di San Benedetto che causò danni per circa 30 mila euro. Dopo essere stato processato Abaco è diventato testimone e in questa veste è comparso nel processo contro gli altri imputati, protetto da un modulo di separazione per non farsi vedere in volto da loro. Davanti al Collegio ha ritrattato le accuse riguardo suo cognato Riggio e per Perricciolo. Tutti infine sono stati assolti. Erano difesi dagli avvocati Cacaci, Eugeni, Tarquini, Di Marcello.