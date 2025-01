Tentato sfregio e lesioni. Donna finisce nei guai

Cambiano le accuse per la donna di nazionalità romena che nella notte del 13 ottobre 2024 aggredì il suo ex compagno a San Benedetto e fu arrestata con l’accusa di lesioni aggravate e minacce. La Procura di Ascoli, alla luce di ulteriori indagini, ha modificato il capo d’imputazione della 45enne, difesa dall’avvocata Rita Occhiochiuso, contestandogli il tentativo di sfregio e le lesioni. Il violento litigio è iniziato intorno alle 4 del mattino all’interno di un’auto, una Smart la cui proprietà era motivo di contesa tra i due. Durante la discussione, la donna ha colpito ripetutamente al volto l’ex compagno. L’aggressione è stata accompagnata da gravi minacce, tra cui la frase "entro oggi ti uccido, ti faccio saltare le auto". La vicenda ha preso una piega ancora più drammatica quando la donna ha deciso di aspettare il suo ex sotto la sua abitazione; lo ha colto di sorpresa e gli ha lanciato addosso del liquido infiammabile, raggiungendolo alla testa e alle braccia. Poi ha tirato fuori un accendino per dargli fuoco. La vittima ha riportato ustioni.

Peppe Ercoli