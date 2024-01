Tenzone Aurea e Argentea per il Settantennale

Un doppio grande evento per celebrare il Settantennale della Quintana. Ascoli, infatti, si è candidata per ospitare le edizioni 2024 della Tenzone Aurea, ovvero il campionato nazionale di A1 per sbandieratori e musici, e della Tenzone Argentea, vale a dire la A2. La prima è in programma dal 6 all’8 settembre e coinvolgerà venti gruppi di tutta Italia: tra questi anche i sestieri ascolani di Porta Solestà, Porta Romana e Porta Maggiore. La seconda, invece, dal 19 al 21 luglio, con in campo anche i ragazzi di Piazzarola, Porta Tufilla e Sant’Emidio. L’obiettivo, quindi, è fare in modo che quest’anno la città delle cento torri possa diventare ancor di più la ‘capitale della bandiera’, come avvenuto anche in passato. La Tenzone Aurea, infatti, si svolse nel Piceno anche nel 2004, nel 2013 e nel 2017. Sarebbe, quindi, la quarta volta che i migliori sbandieratori e musici d’Italia si sfideranno tra piazza del Popolo e piazza Arringo. La Tenzone Argentea, invece, venne ospitata in città nell’estate del 2022. A giorni si saprà se Ascoli verrà scelta per almeno una delle due manifestazioni ma la sensazione, anche considerando il fatto che il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti è pure vicepresidente della Fisb, la federazione italiana degli sbandieratori, è che entrambi i tornei si disputeranno all’ombra delle cento torri. Soprattutto se per l’Argentea non dovessero esserci altre candidature.

Vale la pena evidenziare, tra l’altro, l’ottimo rapporto che ormai da diversi anni si è creato tra la stessa Fisb, il mondo della Quintana e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti. Insomma, per i sestieri e per il consiglio degli anziani si preannuncia un’estate molto impegnativa, ma non potrebbe essere diversamente per onorare al meglio il Settantennale della rievocazione storica ascolana.

Intanto, nel weekend del 3 e del 4 febbraio si svolgerà la prima sessione di prove a porte chiuse per i cavalieri al campo Squarcia. Le visite veterinarie ai cavalli, in vista delle giostre di luglio e agosto, sono in programma per l’11 e il 12 maggio. Le prove ufficiali cronometrate, invece, andranno in scena il 19 giugno. In merito al calendario quintanaro, confermata anche la kermesse ‘Sestieri all’erta’, programmata per l’8 e il 9 giugno, dopo che lo scorso anno l’evento venne cancellato dal maltempo. Infine, il 15 maggio verrà inaugurata la mostra con tutti i Palii della Quintana, da quello vinto nel 1955 da Giovanni Castelli per Porta Tufilla a quello conquistato nello scorso agosto da Lorenzo Melosso per Porta Romana.

Matteo Porfiri