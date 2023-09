Tenzone Aurea, sbandieratori e musici si sfidano a Montagnana

Rullo di tamburi, squillo di chiarine e bandiere al vento. Si apre questa sera l’edizione 2023 della Tenzone Aurea, il campionato nazionale di A1 per sbandieratori e musici, in programma fino a domenica a Montagnana, in provincia di Padova. A sfidarsi, per conquistare il titolo di ‘campione d’Italia’ e per aggiudicarsi le medaglie nelle specialità del singolo, della coppia, della piccola squadra e dei musici, saranno 22 gruppi provenienti da ogni parte della penisola. In lizza anche quattro sestieri ascolani: Porta Solestà (campione nazionale nel 2005 e nel 2013), Porta Romana (che vinse lo ‘scudetto’ nel 2014), Porta Maggiore e i neopromossi ragazzi di Sant’Emidio. Ad aggiudicarsi il tricolore sarà il gruppo che si piazzerà al primo posto nella classifica di combinata, mentre gli ultimi quattro retrocederanno nella Tenzone Argentea, ovvero la A2, dove ci sono la Piazzarola e Porta Tufilla. Questa sera si comincerà con la cerimonia inaugurale, nella piazza principale di Montagnana, con la sfilata di tutti gli atleti e una bella festa che coinvolgerà il paese. Da domani, invece, spazio alle gare: in mattinata, dalle 9, le qualificazioni del singolo, della grande squadra e dei musici. In serata, invece, le finali per l’assegnazione delle medaglie. Identico programma per domenica mattina: dalle 9 le qualificazioni per la coppia e la piccola squadra, mentre dalle 21 le finali. Le gare verranno anche trasmesse in diretta streaming sulla pagina ufficiale della Fisb, per consentire a tutti gli appassionati di seguirle pure a tanti chilometri di distanza.

m.p.