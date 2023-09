Tenzone Aurea, sorrisi e rimpianti Oro Solestà, bronzo Porta Romana Sant’Emidio retrocede in A2

Due medaglie, una d’oro e l’altra di bronzo, due quarti posti che gridano vendetta e un’amara retrocessione. E’ questo il bilancio della Tenzone Aurea per i quattro sestieri ascolani che, nel corso del weekend, hanno preso parte proprio ai campionati nazionali di A1 per sbandieratori e musici andati in scena a Montagnana, in provincia di Padova. Domenica sera, infatti, si sono svolte le ultime finali, quelle della coppia e della piccola squadra, che hanno permesso pure di stilare la classifica di combinata. Per fare il punto della situazione, dunque, è bene partire da quest’ultima, dove il migliore tra i sestieri ascolani è risultato essere Porta Maggiore, che ha chiuso al quinto posto. Poi, nella graduatoria generale, c’è Porta Solestà in settima posizione, con Porta Romana in 12esima. Il sestiere di Sant’Emidio, purtroppo, non è andato oltre il 21esimo posto, chiudendo perciò penultimo e retrocedendo in A2, la cosiddetta Tenzone Argentea. Un vero peccato, per i rossoverdi, che erano alla loro prima storica partecipazione nella Tenzone Aurea e che comunque hanno fatto vedere grandi cose, arrivando perfino in finale nella piccola squadra con l’ottavo posto.

Sbandieratori e musici di Sant’Emidio, dunque, il prossimo anno saranno chiamati a disputare l’A2 da protagonisti per provare subito a risalire nella massima serie, che hanno dimostrato di meritare. Il titolo di ‘campioni d’Italia’ è andato, per l’undicesima volta, ai padroni di casa di Città Murata. Secondo posto per Borgo San Luca e terzo gradino del podio per il Palio di Ferrara. Detto della retrocessione di Sant’Emidio, però, è doveroso anche celebrare le due medaglie portate a casa dalla delegazione ascolana.

A cominciare dall’oro, il nono consecutivo, ottenuto dai musici di Porta Solestà. Una straordinaria soddisfazione per i tamburini Domenico Alfonsi, Michele Tomassi Galanti, Francesco Virgulti, Alessandro Testa, Valentina Scarpetti, Stefano Rosa, Milena Martelli, Gaia Morganti, Bianca Cappelli, Giorgia Chiodi, Alessio Agostini, Stefano Cannella, Aurora Baldassarri e Maya Ceccarelli, nonché per le chiarine Andrea Mancini, Alfredo Traini, Giuseppe Vallesi, Francesco Leone, Nazzareno Mancini, Sara Cappelli, Miriana Agostini, Sabrina Trasatti, Giorgia Andreoni, Francesca Giovannozzi, Beatrice Luzzi e Jessica De Angelis. Medaglia di bronzo, invece, per Porta Romana nella piccola squadra composta da Mattia Massetti, Fabrizio Ercoli, Robert Alexa, Gianluca Saienni, Giorgio Viceconte e Samuel Spinelli. Gridano vendetta, infine, i quarti posti ottenuti nella grande squadra e nella coppia Sansoni-Sermarini dal sestiere di Porta Maggiore.

Matteo Porfiri