Teramo presenta reclamo: richiesta di annullamento del risultato contro la Samb

Il Teramo, dopo il preannuncio al termine dell’incontro, ha presentato anche il reclamo. Il club biancorosso "chiede che il Giudice Sportivo annulli il risultato conseguito sul campo quale riportato sul referto di gara redatto dal Direttore di gara; acquisisca il rapporto del Commissario di Campo; ordini la ripetizione della gara in quanto non regolarmente svolta". Nonostante la sconfitta per 2-1 che praticamente chiude i giochi promozione con tre giornate di anticipo a vantaggio della Samb, il club biancorosso continua nella sua battaglia contro quello rossoblù puntando l’indice sul doppio giallo all’ 89’ e al 96’ per l’attaccante rossoblù Federico Moretti non sanzionato dall’arbitro Andrea Giordani di Aprila e conseguentemente non espulso dal campo. Reclamo formalizzato e trasmesso alla Lega nazionale dilettanti. Sei sono state le ammonizioni ufficiali. Pavone e Messori per il Teramo, mentre nella Samb ecco Zini, D’Eramo, Battista e Moretti. Espulsi dalla panchina i biancorossi Di Giorgio (portiere di riserva) e Petrarca (preparatore atletico) ed il medico sociale rossoblù il dott. Bozzi. Ed ora cosa accadrà? Come avviene nella maggior parte dei casi e per prassi, il giudice sportivo non omologherà il risultato del campo, 2-1 per la Samb che ha sancito la vittoria matematica del campionato e disporrà gli accertamenti del caso con probabile audizione del direttore di gara. Dal video si evince che al minuto 86 lo stesso estrae un giallo. Ci sono due giocatori dinanzi a lui D’Eramo e Moretti. Se l’arbitro avesse ammonito il primo, caso chiuso. Se non avesse registrato la sanzione a nessuno dei due dovrebbe dire a chi è rivolto il cartellino. Va tenuto presente che le prove video non sono utilizzabili nei campionati della Lnd e per ipotizzare la ripetizione della gara serve l’ammissione dell’errore da parte dell’arbitro. In presenza di questa gli organi competenti dovranno anche valutare se l’episodio ha inciso sull’ andamento del risultato della gara, considerando che l’ammonizione di Moretti è avvenuta a pochi secondi dal triplice fischio. Il pronunciamento della giustizia sportiva non avverrà prima di due o tre settimane. Tempo che potrebbe permettere alla Samb la vittoria del campionato a prescindere dal risultato di Teramo, battendo il Termoli. Intanto a San Benedetto si festeggia la promozione in Serie C. Si tratta della quarta per Ottavio Palladini sulla panchina rossoblù. E’ l’allenatore più vincente della storia calcistica rivierasca. La prima nella stagione 2009-2010 nel campionato di Eccellenza Marche, subentrando as Pasqualino Minuti alla terza giornata. E poi ecco quella dalla D alla C2 del 2012-2013, vanificata dalla mancata iscrizione tra i prof a causa dell’assenza della fideiussione in garanzia e fino a quella della gestione Fedeli 2015-2016 dopo l’esonero di Beoni. Ed oggi ecco il fantastico poker.

Benedetto Marinangeli