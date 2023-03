Terapia del dolore in area montana e cambiano sede i punti vaccinali

Visto il ridotto numero di accessi nei Punti vaccinali anti Covid-19 di Ascoli e San Benedetto registrato nel mese di febbraio (circa 15 vaccinazioni nei giorni di apertura di ciascuno per un totale di 220 in un mese), l’Ast di Ascoli ha deciso che a partire dal 6 marzo saranno chiusi i due hub di Ascoli, alla ‘Casa delle gioventù’ in zona Pennile di sotto, e di San Benedetto in via Vittorio Veneto. Le vaccinazioni anti Sars-Cov-2 saranno comunque garantite dagli ambulatori vaccinali della Uoc Igiene e sanità pubblica, su prenotazione, dove si osserverà il seguente orario di apertura: martedì, dalle 14 alle 17, esclusi i festivi, nell’ambulatorio vaccinale del Sisp di Ascoli che si trova nel poliambulatorio ex Gil in viale Marcello Federici, il giovedì, dalle 14 alle 17, esclusi i festivi, nell’ambulatorio vaccinale del Sisp di San Benedetto, in piazza Nardone. Dalle vaccinazioni anti Covid-19 al potenziamento dei servizi sul territorio, il poliambulatorio di Comunanza, che diventerà casa di comunità, avrà un nuovo ambulatorio della terapia del dolore. L’attività dello specialista in anestesia che garantisce la terapia del dolore, neoplastico e non, si sposta infatti dal primo piano al piano terra e prosegue nel primo giovedì del mese, in attesa, a maggio, di passare a due aperture mensili, grazie alla disponibilità del responsabile dell’Uosd terapia antalgica, Maurizio Massetti. "Nel poliambulatorio – spiega il direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti – sono presenti specialisti di dermatologia, oculistica, neurologia, geriatria, ginecologia, fisiatria e terapia del dolore, oltre alla tele-cardiologia, e a giorni sarà attivata anche l’otorinolaringoiatria". Ci sono poi l’ambulatorio di un medico di medicina generale e di un pediatra e la continuità assistenziale nei turni festivi e prefestivi diurni".

Intanto la protesta sindacale va avanti, con la segnalazione delle Rsu alla Corte dei conti per l’incarico dalla Ast "ad un dirigente di altra azienda pubblica, per un compenso complessivo pari a 29mila euro. Tenuto conto che nel Provvedimento de quo non compare la dichiarazione dell’accertamento dell’assenza di professionalità interne, requisito indispensabile per l’affidamento all’esterno dell’incarico, né risulta sia stato effettuato un ’interpello interno’ tra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Marche, queste rappresentanze sindacali ritengono doveroso segnalare a codesta spettabile Autorità la scelta operata dall’Ast di Ascoli la quale, tra l’altro, si contraddistingue per le carenti risorse finanziarie".

Lorenza Cappelli