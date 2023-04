Terapie contro il Parkinson e assistenza odontoiatrica ai disabili

Negli ospedali Piceni è oggi possibile ricorrere a terapie avanzate per la lotta contro il Parkinson. Nel reparto di neurologia diretto da Cristina Paci è infatti attivo un ambulatorio dedicato alla malattia e ai disturbi del movimento. Si tratta della seconda realtà regionale insieme ad Ancona e responsabile è Fabio Di Marzio che effettua, sia al ‘Mazzoni’, sia al ‘Madonna del soccorso’, circa 450 visite l’anno, dalla presa in carico al controllo. Inoltre, per i pazienti con Parkinson in fase avanzata, dal 2022 è possibile effettuare la terapia con Duodopa: un gel a base di Levodopa e Carbidopa, che viene somministrato direttamente nell’intestino per infusione continua, tramite una pompa portatile, allo scopo di garantirne un assorbimento costante. Gli effetti terapeutici sui disturbi si ottengono già dal primo giorno di trattamento. Recentemente sono stati sottoposti ad impianto di Peg-J due pazienti e i risultati sono stati eccellenti. La terapia necessita di un’equipe multidisciplinare composta da neurologo, gastroenterologo, endoscopista e anestesista. Durante il ricovero il paziente viene sottoposto ad una fase test, in cui la Duodopa viene somministrata con un sondino naso-gastrico per 36-48 ore. Dopo aver valutato la risposta al farmaco si procede con la gastrostomia endoscopica percutanea, cosiddetta Peg. Sono poi previsti controlli domiciliari periodici e c’è un numero verde per problemi urgenti. E ancora, l’Ast di Ascoli è nella rete regionale di assistenza odontoiatrica ai disabili con il progetto Dama. "L’assistenza odontoiatrica ai disabili e ai pazienti cardiopatici, oncologici, ematologici, che vanno incontro spesso a problemi odontoiatrici causati dalle terapie necessarie alla cura della patologia di base – dice la commissaria Vania Carignani –, è garantita oltre che nell’ambulatorio Dama, anche a domicilio e nelle strutture residenziali per anziani e disabili". Con l’ambulatorio Dama il servizio quotidiano è assicurato dagli specialisti che effettuano sedute settimanali nell’ex reparto di odontostomatologia dell’ospedale di Ascoli: Giampiero Giorgi, Tony Nespoli, Laura Miriam Pallotta e Margherita Tombesi. L’assistenza odontoiatrica è erogata grazie alla collaborazione di Ida di Giacinto, direttore dell’Uoc di anestesia.

Lorenza Cappelli