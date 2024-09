Terminal bus, si valuta la zona della Capitaneria

Dove realizzare il nuovo terminal degli autobus? Tante le ipotesi al vaglio in Viale De Gasperi, dove la maggioranza non ha ancora affrontato ufficialmente l’argomento, e però dovrà farlo entro breve dato che sono passati quasi tre anni dall’insediamento della nuova amministrazione. Una possibilità è rappresentata dalle superfici nelle vicinanze della Capitaneria di porto, vale a dire piazza Caduti del Mare oppure, poco più a nord, piazza Chicago Heights. Da queste aree di sosta si potrebbero ricavare degli stalli per i mezzi pubblici, magari eliminando alcune file di parcheggi. La necessità di fare un quartier generale dei bus è fortemente sentita da tutta la città soprattutto perché bisogna alleggerire il quotidiano viavai di mezzi lungo via Gramsci. Questo problema, comunque, non verrà mai risolto del tutto, dato che la stazione dei treni necessita, per forza di cose, di una fermata. C’è la volontà, comunque, di far tornare via Gramsci interamente a doppio senso, riaprendo al traffico il tratto di via Roma che da piazza Montebello va verso la stazione. Questa riapertura risulterà funzionale all’avvio dell’operazione Montebello. Il restyling della piazza, infatti, implicherà il parziale trasferimento del mercato, dato che questo si trova, in buona parte, sull’area interessata dal cantiere. Gli ambulanti, quindi, potrebbero essere temporaneamente trasferiti lungo la porzione sud di via Calatafimi. Chiudendo questa arteria di traffico, quindi, via Gramsci potrebbe essere utilizzata come valvola di sfogo per le migliaia di auto che quotidianamente vanno dal centro in direzione sud. In futuro, comunque, via Gramsci potrebbe tornare a doppio senso di marcia per l’intero tracciato. Per quanto riguarda piazza Montebello, il comune ha in mano il piano di fattibilità tecnico-economica, e ora è in attesa del nulla osta da parte della Soprintendenza. Una volta messo a punto il progetto, si andrà a bando, si affiderà l’opera e verrà aperto il cantiere: considerata la trafila burocratica, l’intervento dovrebbe partire a gennaio. Data la complessità dell’iniziativa, questa verrà quasi certamente divisa in più tranche, per evitare di blindare l’intero centro per diversi mesi e generare disagi a residenti ed esercenti. Tre, o almeno due, i lotti ipotizzati: uno per pedonalizzare via Montebello e uno per rifare l’omonima piazza.

A queste parti se ne potrebbe aggiungere un’altra, riguardante la porzione sud di via Montebello. Tutto questo verrà preceduto da un intervento di rifacimento dei sottoservizi: il pacchetto, in definitiva, è più complesso di quanto si potesse immaginare all’inizio. Per recuperare i parcheggi persi con la pedonalizzazione, si sta pensando di trasformare una parte di piazza Garibaldi in un’area di sosta a pagamento. Più in là, forse, la vicina piazza San Giovanni potrebbe ospitare un parcheggio multipiano.

Giuseppe Di Marco