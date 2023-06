Terminati i lavori a giochi e staccionata del parco Capriotti

Il parco Rosa Capriotti polmone verde nella zona nord di Cupr, è stato ristrutturato ed è sempre più punto di riferimento per il quartiere, tra piazza Bugiardini e via Kennedy, zone particolarmente abitate. Circa tre anni fa era stato dotato di una nuova illuminazione a led e negli ultimi giorni sono terminati i lavori di ristrutturazione dei giochi a cura degli operai del Comune e del nonno civico, lavori coordinati dall’assessore Fausto Imberti, sempre attento alle manutenzioni del paese. L’amministrazione comunale ha poi investito circa 9 mila euro per aggiungere tre nuovi giochi e per la realizzazione di una staccionata, protetta con rete quasi invisibile, montata sulla sommità della scarpata, per garantire la massima sicurezza dei bambini. Il Parco, infatti, si trova a ridosso della statale Adriatica ed era diviso dalla strada solo dal guard rail. "Era un intervento necessario – spiega il sindaco Alessio Piersimoni – per dare maggiore sicurezza ai bambini e ai loro genitori. Ora il Parco ha assunto una vesta davvero importante per la zona nord di Cupra. Ci premeva eseguire questo intervento in un parco che negli anni è stato sempre più frequentato dai residenti e per questo valorizzato".