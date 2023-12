Terminati i lavori in via Scirola. Il sindaco Bochicchio: attesa finita

Castel di Lama, riaperta via Scirola, in entrambi i sensi di marcia. I lavori si stanno avviando alla fine. Nel viale è stato ridisegnato lo spazio al fine di renderlo più fruibile ed aumentare la sicurezza e l’offerta di spazi aggregativi. Da una prima visione sembra che il viale sia più accessibile e sicuro. Tante le aspettative per quello che tutti considerano il biglietto da visita della cittadina. Non si esclude che la via venga consegnata per il nuovo anno. Il sindaco Mauro Bochicchio commenta: "Dopo tanta attesa, finalmente è stata riaperta al traffico la corsia di discesa di via Scirola. Questo consentirà di posteggiare a spina di pesce nella rinnovata carreggiata". Le novità interessano anche la carreggiata in salita dove è possibile posteggiare sul lato sinistro tranne che in prossimità dell’incrocio con Via Indipendenza. Su tutto il territorio proseguono i progetti messi in campo; in Piazza della Libertà si lavora alla pavimentazione e soprattutto alla realizzazione della grande copertura del teatro all’aperto. L’importo totale dell’intervento, comprensivo della parte a carico del Comune, è di 725.300 euro.

E’ attesa anche l’inaugurazione del parco di Sambuco, rinviata a causa del maltempo, costata 107.500 euro.

Si sta lavorando anche sulla messa in sicurezza di alcune strade comunali mediante il rifacimento del manto: via Roma (incrocio con via Tasso), via Campanella, via Leopardi, via Adige, via Europa, via Arno, via Adda. Il costo è di 396.000 euro. L’attesa più grande è per via Scirola, il cuore del paese e dove si trovano la maggior parte delle attività commerciali, sono stati sistemati i parcheggi e i sottoservizi. Villa Sant’Antonio alza la testa, l’importante riqualificazione della via darà nuova luce alla frazione e nuove speranze a Castel di Lama.

m.g.l.