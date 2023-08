Terminato ’Ci sto? Affare fatica’ L’impegno dei giovani volontari

Si è conclusa la scorsa settimana l’edizione 2023 dell’iniziativa ’Ci sto? Affare fatica! - Facciamo il bene comune’, il progetto finanziato dalla Regione Marche su iniziativa del Centro Servizi Volontariato – Csv Marche Ets che vede giovani volontari, tra i 16 e i 21 anni, impegnati nell’opera di ridare decoro agli spazi cittadini. Insieme ai loro tutor e agli ’handyman’ (volontari adulti con competenze artigianali), le squadre hanno lavorato a partire dal 19 giugnoin diverse aree della città, ripulendo muri, curando aiuole e decorando gli spazi in modo da renderli più accoglienti. Oggetto dei lavori di quest’anno sono stati i giardini della scuola Cappella e Sacconi, gli spazi verdi di via Mattei e via Todaro e le pinete di viale Buozzi e Falcone e Borsellino.