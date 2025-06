’Terna Innovation’: "Un polo di eccellenza per far crescere la nostra economia"

E’ stato presentato ieri ’Terna Innovation Zone Adriatico’, nuovo polo di innovazione che nasce ad Ascoli, pensato per sostenere la transizione energetica e favorire la crescita dell’ecosistema imprenditoriale innovativo delle Marche e dell’area adriatica. Il progetto, illustrato nei dettagli dal professor Gianluca Gregori nella veste di consigliere d’amministrazione di Terna, nasce con l’obiettivo di trasformare il territorio in un centro di eccellenza tecnologica, promuovendo un modello di economia dei distretti che valorizza competenze e capitale locale. "Il polo ospiterà due iniziative principali – ha spiegato Gregori – OpenHub, programma di open innovation per startup e Pmi, con percorsi di accelerazione sostenuti dalla Regione Marche, e OpenLAB, laboratorio di sperimentazione di tecnologie ingegneristiche avanzate, in particolare su cavi Hvdc e soluzioni marittime".

Il centro punta a diventare un punto di riferimento per la collaborazione tra imprese, università, istituzioni e attori finanziari. Il progetto è supportato da una rete di partner strategici tra cui Regione Marche, Anci Marche, sistema universitario regionale, Confindustria, Unioncamere, Consorzio Elis e Smau. L’iniziativa rientra nel più ampio Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna, che prevede investimenti per 700 milioni di euro nelle Marche, tra cui l’Adriatic Link, elettrodotto sottomarino da 1.000 MW lungo 250 km. Dopo San Francisco e Tunisi, quello di Ascoli è il primo Terna Innovation Zone in Italia.

"Con il Terna Innovation Zone Adriatico portiamo nelle Marche, per la prima volta in Italia, il nostro modello di innovazione aperta, già sviluppato a San Francisco e a Tunisi, con l’intenzione di far evolvere l’ecosistema imprenditoriale innovativo locale e renderlo più forte e integrato con il resto del Paese", ha sottolineato Francesco Salerni, Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna. "All’inizio avvieremo questo progetto a inizio 2026 nel palazzo di Terna di viale Treveri; poi, in collegamento con il progetto sulle politiche giovanili, nella casa dei giovani per poi arrivare all’interno della Carbon dove stiamo progettando il master di rigenerazione" ha detto il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.

"La scelta di Ascoli significa che qui, e più in generale nelle Marche, c’è un terreno assolutamente fertile, tra l’altro con una importante presenza del sistema universitario, che è fondamentale quando parliamo di innovazione, di ricerca, di competenza e formazione" ha aggiunto l’assessore regionale alle attività produttive Andrea Antonini. La presidente del Cup Roberta Faraotti ha spiegato che "sappiamo quanto è importante per i nostri ragazzi offrire opportunità per questo territorio. Non è sempre facile, ma ovviamente con stakeholder di questa levatura si arriva a trovare la soluzione giusta". Anche il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli ha espresso apprezzamento per l’iniziativa.

