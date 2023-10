Terrani: "Cimitero lasciato a secco . Ecco perché denunciamo Ciip"

"La Ciip, per due giorni, ha chiuso l’acqua nel nostro cimitero. Per questo motivo, abbiamo deciso di denunciare il consorzio per interruzione di pubblico servizio". Il sindaco di Folignano, Matteo Terrani decide di scatenare contro l’azienda che gestisce il servizio idrico nel Piceno, una guerra a colpi di carte bollate. Il tutto, dopo alcune polemiche sollevate dalla minoranza nei giorni scorsi in merito a una presunta morosità dell’amministrazione nei confronti della stessa Ciip. Morosità, però, smentita dal vicesindaco Angelo Flaiani e dallo stesso Terrani il quale ha voluto ripercorrere le tappe della vicenda annunciando di aver affidato le carte a un legale. "Lo scorso 3 ottobre – ha spiegato il sindaco folignanese – la Ciip ha deciso di chiudere l’utenza al cimitero, senza avvisarci. Me ne sono accorto soltanto leggendo alcuni post sui social, pubblicati da persone molto vicine all’opposizione. Ho subito chiesto spiegazioni ai nostri uffici per capire come mai fosse stata presa questa decisione da parte dell’azienda. Le fatture risultavano tutte pagate, quindi ho chiamato la Ciip che, il 5 ottobre, quindi due giorni dopo, ha riattivato l’utenza. In realtà, in passato avevamo avuto delle compensazioni da risolvere con lo stesso consorzio: in parole povere, noi dovevamo dei soldi a loro e loro ne dovevano altri a noi. A quel punto, abbiamo trovato un accordo, con l’intesa sottoscritta il 20 settembre, quando attraverso una Pec comunicammo alla Ciip che entro il mese avremmo ottemperato ai vari pagamenti grazie alle somme che eravamo riusciti ad accantonare in bilancio. E così è stato. Tanto che il 2 ottobre i versamenti risultavano già sul conto corrente della Ciip. Quindi, c’è stato innanzitutto un vizio procedurale da parte dello stesso consorzio, che non aveva verificato se avessimo pagato, come invece avrebbe dovuto fare. Inoltre, avrebbero potuto avvisarci, visto che il Comune di Folignano è un ente consorziato, prima di chiudere l’utenza in una struttura pubblica. Infine, è evidente che la Ciip abbia voluto colpire il nostro Comune – ha concluso Terrani – perché per anni abbiamo alzato la voce a causa dell’acqua torbida che fuoriusciva dai rubinetti delle abitazioni. E lo abbiamo fatto per tutelare l’interesse dei cittadini, a fronte di un aumento delle tariffe che non corrispondeva a una buona qualità del prodotto. Il Comune di Folignano votò contro il bilancio della Ciip e loro si sono vendicati in questa maniera. Ma noi non ci facciamo intimidire da nessuno e denunceremo il consorzio".

Matteo Porfiri