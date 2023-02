Terrani risponde a Principi: "Parli delle consulenze"

"Gli investimenti che sono stati realizzati nel nostro comune, in questi anni, si sono rivelati purtroppo ancora insufficienti rispetto alla complessità della problematica che denunciamo dal 2019, e di fronte alla necessità di nuove opere da realizzare nel Piceno e nel Fermano non è accettabile aumentare le tariffea tutti, mettendo sullo stesso piano chi da anni vive un disservizio e chi non ne ha mai avuti". Parole forti, quelle pronunciate dal sindaco di Folignano, Matteo Terrani, nei confronti della Ciip, a margine dell’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo e durante la quale il primo cittadino ha espresso un voto contrario. Nei giorni scorsi, il sindaco folignanese è stato criticato dal consigliere d’opposizione Pietro Principi. "Ci è stato detto che l’aumento serviva a coprire le spese per gli investimenti e l’innalzamento dei costi dell’energia – spiega il sindaco –. Penso, però, che aumentare la bolletta dell’acqua, in un momento difficile come questo, sia un gravissimo errore. Diventa ancor più ingiustificabile quando l’aumento non è compensato da un buon servizio e il cittadino deve ritrovarsi costi maggiorati in presenza di un’acqua spesso imbevibile. Resto basito per l’attacco scomposto di Principi che preferisce perorare gli interessi del suo partito, arrivando a sostenere la gestione politica della Ciip. La cosa assume i contorni del grottesco se pensiamo che lui stesso insieme a noi ha espresso parere contrario in consiglio. Il Comune non ha partecipato alle ultime elezioni che hanno visto la riconferma del presidente Alati e da diversi anni non vota a favore del bilancio Ciip: continueremo a farlo fino a quando non sarà risolta la problematica che investe il nostro territorio. D’altro canto, Alati è stato riconfermato con il sostegno di quasi tutti i sindaci, compresi quelli del Pd. In riferimento alla gestione ‘clientelare’ della Ciip, come giudica Principi gli incarichi e le consulenze a noti professionisti legati alla politica? Questo modo di gestire la cosa pubblica non mi appartiene ed è un malcostume che ho provato a combattere anche nel Pd senza però riuscirci. Per questa ragione mi sono fatto da parte, da oltre un anno e mezzo, rinunciando a qualsiasi carica di partito – conclude Terrani -. Perché la dignità e la coerenza non sono negoziabili".

Matteo Porfiri