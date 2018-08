Ascoli, 16 agosto 2018 - È stata avvertita anche nell' Ascolano, una zona colpita dal terremoto del 2016, la scossa di terremoto di grado 5.2 registrata in Molise alle 20:19 con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso. Diverse le telefonate ai vigili del fuoco ma solo per richieste di informazioni: non si segnalano danni a cose o persone.