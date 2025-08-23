Terremoto 9 anni dopo: “Ad Arquata viviamo ancora nelle casette”

Arquata Del Tronto (Ascoli), 23 agosto 2025 – È il giorno del ricordo e della preghiera in memoria di chi non c’è più. Ma anche della riflessione, per fare sì che si acceleri nel processo di ricostruzione nei luoghi dell’Italia centrale drammaticamente colpiti dal terremoto del 2016. Sono passati nove anni dalla terribile notte del 24 agosto, quando il terremoto seminò morte e distruzione. L’epicentro fu nella valle del fiume Tronto, tra Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto, piccolo borgo del Piceno, alle pendici dei Sibillini, nelle Marche.

La frazione di Pescara del Tronto dopo la scossa del 24 agosto 2016. La foto nove anni dopo: Pescara del Tronto non c’è più

Alle 3.36 la terra cominciò a tremare per quindici-venti lunghissimi secondi. Una scossa di magnitudo 6.0 travolse la vita della comunità, spazzando via la frazione di Pescara del Tronto, tragicamente piena di famiglie in vacanza nelle seconde case, lontano dallo stress della città. Oggi, nove anni dopo, qui è tutto come allora. Non ci sono più le macerie, quelle sono state rimosse, ma resistono ancora gli scheletri delle case squarciate dal ‘mostro’ venuto nella notte. In alcune si vedono perfino i mobili, o ciò che ne rimane. Il tutto, appunto, in attesa di una ricostruzione che sarà pure entrata nel vivo, ma agli arquatani appare ancora troppo lenta. La messa in sicurezza del colle di Arquata è uno dei progetti più complessi della ricostruzione nell’Italia centrale: prevede la realizzazione di due pozzi sotterranei in cemento armato da cui partiranno 328 tiranti, 12.970 metri lineari in totale, per rinforzare tutta la collina in chiave antisismica. Alla metà di luglio, l’ufficio speciale per la ricostruzione ha autorizzato la consegna parziale anticipata per l’avvio dei lavori. L’appalto è di 43,3 milioni di euro.

Gli scheletri di case devastate dal sisma del 24 agosto 2016 nella frazione di Pescara del Tronto

Intanto molti arquatani vivono ancora nelle casette, realizzate sia a P e scara del Tronto che a Borgo, le due località più importanti del piccolo comune. Altri, invece, si sono trasferiti altrove e percepiscono il Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione. Altri ancora hanno cambiato vita, spostandosi in altri Comuni e restandovi, probabilmente, per sempre. “Sono passati nove anni, ma non è cambiato nulla – ammette Daniela Caruso, titolare di una ‘bottega’ di generi alimentari nel villaggio Sae di Borgo –. Vivo in una casetta a Pretare e cerchiamo di andare avanti. Dicono che vogliono rilanciare queste zone a livello turistico, ma non ci sono strutture ricettive”. “Se la ricostruzione procede lentamente, è colpa delle ditte, alcune sono poco serie – osserva invece Ermanno Cellini, maestro nella scuola elementare del paese –. La politica dovrebbe monitorare di più l’andamento dei lavori, sollecitando le imprese a fare in fretta”.

Anniversario triste anche per il macellaio Antonio Filotei. “Viviamo in quattro persone in una casetta di quaranta metri quadrati – racconta –. Rivoglio la mia abitazione al più presto. Ma i nostri amministratori non sono capaci di alzare la voce e tutto va per le lunghe”. La vita, nei villaggi Sae, continua con la solita routine e qualcuno cerca di spezzare la monotonia coltivando la propria passione. Come nel caso di Luigi Colucci, che dedica il suo tempo alla cura dell’orto. “Ecco, questo mi ha salvato la vita – ammette il pensionato –, altrimenti non avrei saputo come riempire le giornate”. Ma qualche sprazzo di ottimismo per il futuro c’è. “La mia casa si trova nella frazione di Tufo e finalmente sono partiti i lavori – spiega Anna Luchetti –. Però ho 80 anni e chissà se riuscirò a vederli terminare”. Ad Arquata, in questi nove anni, sono nati circa quaranta bambini. Tra gli ultimi, c’è il piccolo Leonardo. Ad accudirlo, mentre i genitori sono al lavoro, pensa la nonna, Lucia Di Gianvito. “Servono servizi per convincere le famiglie a restare – dice lei –. Bisogna ripartire proprio da questi bambini per avere dei barlumi di speranza per la rinascita di questi territori”.