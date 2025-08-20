Terremoto: 9 anni dopo. Ci sono le risorse per le scuole. Sabato Arquata ricorda il dolore

La notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 è impressa per sempre nella memoria del Centro Italia. A nove anni da quella scossa devastante che distrusse borghi e vite, la comunità di Arquata, e in particolare la frazione di Pescara del Tronto, si prepara a rivivere la memoria di quella tragedia. Anche quest’anno, la comunità si raccoglierà in preghiera nel Parco di Pescara del Tronto, un luogo che oggi non solo accoglie ma ricorda il dolore di quella notte. Le celebrazioni inizieranno alle 2.30 con la recita del Rosario. Alle 3.36, l’ora esatta della scossa, calerà un silenzio profondo, interrotto solo dal ricordo delle vittime e dalla solenne lettura dei loro nomi. Il programma delle commemorazioni, presiedute dal vescovo Gianpiero Palmieri, si concluderà nel tardo pomeriggio del 24 con la celebrazione della messa alle 18:30 presso l’area Sae di Pescara del Tronto.

Intanto prosegue la ricostruzione dei territori terremotati. Per il completamento sono stati stimati dall’Ufficio Speciale coordinato dal commissario Guido Castelli altri 8 anni; in tutto, dunque, saranno trascorsi 17 anni, nella migliore delle ipotesi. Sul fronte scuola, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha appena firmato il decreto che assegna nuove risorse finanziarie per l’istituzione di posti ’in deroga’, per l’anno scolastico 2025/2026, a favore del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Nel 2023 i fondi destinati alle istituzioni scolastiche coinvolte erano stati potenziati, passando da circa 2,4 milioni a oltre 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, e confermati a 2,4 milioni per il 2029. "Con questo intervento incrementiamo le risorse disponibili, permettendo agli Uffici Scolastici Regionali di attivare ulteriori posti di docenti, personale Ata e dirigenti scolastici, anche in deroga ai vincoli normativi – ha dichiarato il ministro Valditara – È un impegno concreto: vogliamo garantire a studenti e famiglie delle aree colpite dal sisma scuole pienamente funzionanti".

Peppe Ercoli